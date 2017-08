MotoGp: Marquez, è andato tutto bene

ROMA, 5 AGO - "Su questo circuito di solito faccio fatica, non si adatta del tutto al mio stile. Ma oggi è andato tutto bene e sono molto contento. Il passo è buono e sono riuscito a fare un ottimo giro". Il leader del mondiale, Marc Marquez, si gode la pole, la quarta stagionale, conquistata a Brno alla ripresa del Mondiale MotoGp dopo la pausa di luglio. "Per la gara ci sarà da vedere - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - ma dovremo vedere anche come sarà il tempo, che potrebbe cambiare rispetto ad oggi".