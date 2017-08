Basket: Sacchetti, sogno che si realizza

CAGLIARI, 5 AGO - "È un sogno che si realizza, il raggiungimento di un importante obiettivo professionale. Voglio ringraziare tutte le persone che sono state importanti per me, tutti i giocatori che mi hanno permesso di vincere, hai bisogno di loro per ottenere i risultati". Così Meo Sacchetti alla sua presentazione ufficiale a Cagliari di Commissario tecnico della nazionale di basket, che in questi giorni si sta allenando nel capoluogo sardo. Sacchetti, emozionato, ha ricordato anche le sue importanti esperienze a Capo d'Orlando, Udine, Brindisi, Fabriano, Castelletto Ticino e Sassari dove, con la Dinamo, ha conquistato anche scudetto e triplete. Nel corso della presentazione il neo Ct ha anche ritirato il premio legato all'inserimento del suo nome nella Hall of Fame. Sacchetti, che "è stato nazionale e ora è allenatore della nazionale", come ha ricordato egli stesso, esordirà alla guida degli azzurri il 23 novembre contro la Romania, prima partita del girone D delle qualificazioni ai Mondiali 2019.