Moto: R.Ceca, pole di Rodrigo in Moto3

ROMA, 5 AGO - Gabriel Rodrigo partirà domani in pole position nel Gp della Repubblica Ceca, classe Moto3. Il pilota argentino della Ktm ha fatto segnare sul circuito di Brno il tempo di 2'08"571 precedendo di 150 millesimi Romano Fenati (Honda) e di 303 lo spagnolo Juanfran Guevara (Ktm), che chiude così la prima fila. Quarto tempo per il leader del Mondiale, lo spagnolo Joan Mir (Honda) staccato da Rodrigo di 396 millesimi. Quinto crono per Nicolò Bulega, ottavo per Fabio Di Giannantonio, 12/o per Niccolò Antonelli, 14/o per Andrea Migno, 20/o per Enea Bastianini.