Basket: Petrucci, Sacchetti sa vincere

CAGLIARI, 5 AGO - "Mi sono innamorato di Sacchetti per la sua normalità, mi piacciano gli allenatori normali, lo ha dimostrato lui con un percorso prima come grande giocatore e poi come grande allenatore. E' bravo, sa allenare, sa vincere, ha vinto tutto. Quando l'ho chiamato mi ha detto subito sì". Così il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, ha spiegato le ragioni che hanno portato alla scelta di Meo Sachetti come nuovo Commissario tecnico della nazionale di basket, presentato oggi ufficialmente a Cagliari dove, in questi giorni, si sta allenando proprio la nazionale guidata dall'attuale ct Ettore Messina.