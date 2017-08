Mondiali atletica,Re in semifinale 400 m

ROMA, 6 AGO - Davide Re si è qualificato per le semifinali dei 400 metri ai Mondiali di atletica di Londra. Il 24enne milanese delle Fiamme Gialle si è piazzato al secondo posto con il tempo di 45"71 nella seconda batteria vinta dal sudafricano Wayde van Niekerk (45"27), campione mondiale in carica e oro alle Olimpiadi di Rio 2016. Le semifinali sono in programma domani sera.