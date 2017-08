MotoGp: R.Ceca, a Marquez le 3/e libere

ROMA, 5 AGO - Honda davanti a tutti nella terza sessione di prove libere in vista del Gp della Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale MotoGp, che si corre domani sul circuito di Brno. Il migliore è stato Marc Marquez che ha fatto segnare il tempo di 1'55"370: il campione del mondo e leader del campionato ha preceduto di 171 millesimi Dani Pedrosa. Terzo e quarto crono per le due Yamaha di Maverick Vinales: il pilota pesarese accusa un ritardo da Marquez di 388 millesimi, l'iberico di 403. Quinto tempo per Andrea Dovizioso (Ducati), distanziato di 407 millesimi. L'altro ducatista Jorge Lorenzo è invece nono a quasi 6 decimi di ritardo. Indietro Andrea Iannone (Suzuki, 12/o) e Danilo Petrucci, che ha fatto segnare con la Ducati Pramac solo il 16/o tempo.