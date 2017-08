Wta Washington: Halep si ritira

ROMA, 5 AGO - Il torneo Wta di Washington perde Simona Halep, ritiratasi durante il match di quarti di finale con la russa Ekaterina Makarova. Dopo aver vinto 6-2 il primo set, la romena ha ceduto per 6-3 il secondo mostrando di muoversi con grande difficoltà e sull'1-0 per la sua avversaria in apertura di terzo ha preferito abbandonare. Makarova affronterà in semifinale la francese Oceane Dodin, che ha battuto in rimonta per 5-7 6-4 7-6 (7-4) la tedesca Sabine Lisicki. Sfida tutta tedesca nell'altra semfinale tra Julia Goerges (6-3 6-4 alla romena Monica Niculescu) e Andrea Petkovic, che ha fermato la corsa della 17enne canadese Bianca Andreescu, in gara con una wild card, battendola 6-7 (3-7) 6-1 6-2.