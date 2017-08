Atp Washington, Raonic fuori ai quarti

ROMA, 5 AGO - Quarti di finale fatali per Milos Raonic al torneo Atp di Washington. Il canadese, numero 10 del ranking mondiale e terza testa di serie, è stato sconfitto per 7-5 6-4 dallo statunitense Jack Sock. In semifinale il 24enne di Lincoln troverà il sudafricano Kevin Anderson che ha superato per 6-4 4-6 6-3 l'indiano Yuki Bhambri. Nella parte bassa del tabellone il tedesco Alexander Zverev si è aggiudicato per 6-2 6-4 la sfida con il russo Daniil Medvedev mentre il giapponese Kei Nishikori ha dovuto salvare ben tre match-point prima di riuscire ad imporsi per 3-6 7-6 (10-8) 6-4 sul 20enne statunitense Tommy Paul.