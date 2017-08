Golf: Wgc, Paratore sale al 13/o posto

ROMA, 5 AGO - Renato Paratore, con un ottimo secondo giro in 68 colpi e un totale di 139 (-1), è salito dal 33/o al 13/o posto nel WGC-Bridgestone Invitational, il terzo dei quattro tornei stagionali del World Golf Championship. Ha perso invece terreno Francesco Molinari, 5con 144 (+4). Al South Course (par 70) del Firestone CC, ad Akron nell'Ohio, in una giornata di maltempo e con sospensioni che hanno reso difficile il gioco, ha preso il comando con 133 (68 65, -7) lo statunitense Jimmy Walker, che ha superato il belga Thomas Pieters (135, -5), in vetta dopo il primo giro. Al terzo posto con 136 (-4) il giapponese Hideki Matsuyama, numero tre mondiale, il nordirlandese Rory McIlroy, numero 4, e lo statunitense Zach Johnson. Tra i concorrenti al sesto con 137 (-3) l'altro statunitense Jordan Spieth, numero due, l'australiano Jason Day e lo svedese Alex Noren. Lo statunitense Hudson Swafford ha realizzato una "hole in one" centrando direttamente dal tee la buca 15 (par 3, 214 yards). Il montepremi è di 9.750.000 dollari.