Monaco, parte bene la difesa del titolo

ROMA, 4 AGO - Il Monaco ha iniziato con il piede giusto la difesa del titolo di campione di Francia, anche se contro il Tolosa si è trovato per due volte in svantaggio. Nell'anticipo della prima giornata ha vinto con il risultato di 3-2 dimostrando grande combattività. Zinedine Machach ha portato avanti gli ospiti al 6' del primo tempo, risultato rimesso in parità da Jemerson al 28'. Nella ripresa (8') Andy Delort ha segnato ancora per il Tolosa, ma appena cinque minuti dopo Radamel Falcao ha realizzato il 2-2. Il gol partita lo ha firmato Kamil Glik al 25'. Kylian Mbappe - uno degli attaccanti più richiesti del mercato estivo - non ha segnato, ma ha dato un importante contributo fino alla sostituzione, ad un quarto d'ora dalla fine. Se non verrà ceduto sarà una pedina fondamentale per il Monaco.