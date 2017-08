Italia Team,concluso raduno comb.nordica

ROMA, 4 AGO - Si è concluso il quinto raduno della nuova stagione della nazionale azzurra di combinata nordica che si è tenuto con base a Tarvisio, ma sfruttando i trampolini sloveni di Planica e Kranj e quello austriaco di Villach. Primo impegno agonistico previsto il 23 agosto a Tschagguns, in Austria. "Siamo alla fine del terzo mese di preparazione - spiega Samuel Costa -ho iniziato bene gli allenamenti dopo una vacanza riposante, purtroppo dopo un raduno a Tarvisio ho sentito dolore al ginocchio, mi sono fermato una decina di giorni e ho ricominciato piano piano Adesso la cosa fondamentale è tornare ad allenarmi senza alcun dolore e liberare la mente, nella stagione olimpica per arrivare al top cercherò di concentrarmi sui dettagli che sono fondamentali"- "Vorrei tornare ad essere stabilmente nei dieci di Coppa- racconta Alessandro Pittin però ovviamente l'appuntamento più importante sarà quello coreano, l'obiettivo è arrivare più in alto possibile, senza mai dimenticarci di farlo con serenità e senza strafare".