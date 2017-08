Volley: Grand Prix, azzurre ko indolore

ROMA, 4 AGO - Con una formazione molto rinnovata rispetto a quella vittoriosa ieri sugli Stati Uniti, dovuta forse anche al pass per la semifinale già in tasca, le azzurre della pallavolo sono state battute dalla Serbia per 3-1 (25-18, 25-19, 16-25, 27-25) nella seconda e ultima gara della pool K, nella Final Six del World Grand Prix in corso a Nanchino. Le ragazze del ct Davide Mazzanti hanno pertanto chiuso al secondo posto e domani sfideranno le cinesi padrone di casa, incontrate già due volte nel torneo. Serbia-Brasile l'altra semifinale. Una nota positiva è stata il recupero di Lucia Bosetti, ieri costretta ad uscire per un infortunio alla caviglia sinistra. Mentre oggi un fastidio addominale accusato nel riscaldamento ha impedito ad Alessia Orro di essere della partita.