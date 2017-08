Neymar: Monchi, temo esploda 'bolla'

ROMA, 4 AGO - "Neymar al Paris SG? Mi crea disagio e paura. Non so dove arriveremo di questo passo, non voglio pensare che stiamo costruendo una bolla che a un certo punto possa esplodere, come la bolla immobiliare che danni ha creato nell'economia mondiale". Parlando nel corso della conferenza stampa del nuovo acquisto della Roma Cengiz Under, il direttore sportivo dei giallorossi Monchi, considerato uno dei 'maghi' del calciomercato, fa capire di essere preoccupato per la piega presa dagli eventi, e anche da possibili ripercussioni. "La mia storia non è quella di comprare giocatori cari - dice ancora Monchi -, rispetto a quello che ha fatto il Psg se sia legale o meno sarà giudicato dalle istituzioni, però mi crea un certo disagio e una certa paura questo spettacolo milionario nel momento in cui l'economia mondiale ci dimostra che ci sono tantissime persone che fanno fatica a tirare avanti. Noi dovremmo esserne lo specchio e a volte non lo siamo".