Neymar, Al Khelaifi 'rispettiamo regole'

ROMA, 4 AGO - "Questo è un trasferimento straordinario che porterà benefici a tutti. Il fair play finanziario? Noi siamo sempre stati molto trasparenti e continueremo ad esserlo. Siamo d'accordo con le regole di Fifa e Uefa, e cercheremo sempre di aderire alle regole". Così il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, durante la presentazione di Neymar. "Andate a prendervi un bel caffè e non preoccupatevi di noi, che stiamo benissimo" ha aggiunto. "Sono sicuro che con lui guadagneremo più soldi di quanto lo abbiamo pagato". "Chiedetemi fra un paio d'anni se questo trasferimento di Neymar è stato per noi così costoso - ha aggiunto Al-Khelaifi -. Oggi lo è, ma fra due o tre anni non è detto. Guardando a Neymar come brand, sono sicuro che con lui guadagneremo più soldi di quanto lo abbiamo pagato. Questo è il nostro piano da quando abbiamo deciso di prenderlo, poi tutti possono dire ciò che vogliono ma rimane il fatto che noi non abbiamo mancato di rispetto a nessuno".