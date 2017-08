MotoGp: R.Ceca, a Dovizioso 2/e libere

ROMA, 4 AGO - E' stato Andrea Dovizioso il migliore mnella seconda sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca, classe MotoGp, in programma domenica a Brno. Il pilota della Ducati ha fatto segnare su pista asciutta il tempo di 1'56"332 precedendo di 398 millesimi la Yamaha non ufficiale del tedesco Jonas Folger e di 419 la Ducati non ufficiale di Danilo Petrucci. In ritardo gli altri big: il campione del mondo e leader del Mondiale, lo spagnolo Marc Marquez, è 10/o con un ritardo di 877 millesimi subito davanti alla Yamaha del connazionale Maverick Vinales. Quattordicesimo crono, con un distacco di oltre un secondo da Dovizioso, per Valentino Rossi: il pilota della Yamaha è davanti allo spagnolo Jorge Lorenzo (Ducati) che accusa un ritardo di 1,305 secondi. Nelle retrovie Andrea Iannone, la cui Suzuki è distanziata da Dovizioso di quasi due secondi.