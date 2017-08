Rugby:Italdonne in partenza per Mondiali

MILANO, 4 AGO - "Vietato porsi limiti". Questo il diktat di Andrea Di Giandomenico, ct della Nazionale Italiana di rugby che dal 9 al 26 agosto sarà impegnata nel Mondiale in Irlanda. La spedizione azzurra, presentata oggi a Milano, partirà con l'obiettivo di "entrare nelle prime otto", come ammesso da Veronica Schiavon. "Sarebbe un ottimo risultato - le fa eco Di Giandomenico -, noi andiamo per fare del nostro meglio. Senza porci limiti ma nemmeno obiettivi. Non dobbiamo avere rimpianti. Il Mondiale va equilibrandosi, le squadre di prima fascia hanno qualcosa in più ma noi puntiamo ad inserirci tra queste. Arriviamo preparati, ora dovremo mettere in pratica quanto studiato con concentrazione e velocità". Questo del 2017 sarà un Mondiale storico per le azzurre del rugby: erano 15 anni che l'Italia non raggiungeva la fase finale.