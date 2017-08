calcio: Comune sfratta Modena da Braglia

MODENA, 4 AGO - Il Comune di Modena 'sfratta' ufficialmente il Modena Calcio dallo stadio Braglia. La decisione, già nell'aria da mesi a causa delle inadempienze del club di Antonio Caliendo, è stata ufficializzata dall'amministrazione comunale con una nota. "Non sarà più il Modena calcio a gestire lo stadio Braglia. La giunta comunale, infatti, ha stabilito di procedere alla revoca della concessione dell'impianto alla società sportiva portando a compimento la procedura avviata alla fine di giugno, sulla base dell'articolo 14 della convenzione, anche in seguito all'ordine del giorno approvato all'unanimità dal consiglio comunale nei giorni precedenti, che - spiega il Comune - faceva riferimento alle diverse mancanze rilevate nella gestione dello stadio, agli inadempimenti finanziari e alla manutenzione inadeguata del manto erboso". Non solo, "l'Istituto per il credito sportivo - fa sapere ancora il Comune di Modena - dopo solleciti e diffide per il mancato pagamento di tre rate del mutuo, ha risolto il rapporto con il Modena.