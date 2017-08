Rugby: O'Shea, posso fare la differenza

MILANO, 4 AGO - Conor O'Shea non vuole fare mancare il proprio supporto alla Nazionale femminile di rugby che domani partirà per l'Irlanda dove disputerà al 9 al 26 agosto il Mondiale. Così il ct dell'ItalRugby è in prima fila durante la presentazione della spedizione azzurra, tenuta oggi a Milano. "È una grande occasione - spiega O'Shea - per questo sport e vedo un grande spirito nelle ragazze come è giusto che sia. Questo entusiasmo mi ricorda la mia Nazionale. È vero, i risultati non sono stati positivi e io vengo giudicato su quelli. Non mi infastidisce, è la natura del mio mestiere. Ma io sento di poter ancora fare la differenza". "Sono convinto che la squadra azzurra diventerà presto competitiva - aggiunge il ct -: abbiamo migliorato la nostra mentalità come dimostrato negli ultimi test match. Siamo ancora lontani ma non troppo dai migliori. Tra due anni, al nostro Mondiale in Giappone, tireremo le somme".