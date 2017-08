Neymar al Parco Principi, sala gremita

PARIGI, 04 AGO - Sala stampa gremita al Parco dei Principi di Parigi per la presentazione di Neymar. Nelle due prime file del piccolo auditorium, in cui sono giunti centinaia di giornalisti di tutto il mondo, sono già presenti anche alcuni familiari e amici del fuoriclasse brasiliano, già comparso in giacca e cravatta, sugli spalti dello stadio. Intorno all'impianto un ampio schieramento di polizia e tanti tifosi venuti ad acclamare l'"acquisto del secolo". Sui maxischermi piazzati sopra alle curve il ritratto gigante del campione e la scritta in brasiliano "Bemvindo! Neymar Jr.". "E' un acquisto incredibile, il migliore che potessimo sperare", esulta un tifoso all'ingresso del Parc. Mentre sulla boutique del Psg sugli Champs-Elysées continua la fila per acquistare una maglietta del brasiliano.