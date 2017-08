Davis: bocciata riforma match a 3 set

ROMA, 4 AGO - Niente "sforbiciata" per i match di Coppa Davis: la proposta di portare le partite al meglio dei tre set (tutti con tie-break), dagli attuali cinque, è stata infatti bocciata dall'assemblea annuale della Federtennis internazionale, conclusasi oggi ad Ho Chi Minh City, in Vietnam. Il regolamento interno stabilisce che ogni riforma, per essere approvata, necessita dei due terzi dei voti favorevoli, ma quella in questione si è fermata al 63,54% dei delegati. L'Italia, come si legge sul sito internet della Fit, si è schierata contro. Tre, invece, sono le riforme passate: le nazioni finaliste in Davis e Fed Cup avranno la garanzia di giocare in casa il primo turno nell'anno successivo; la disponibilità del campo di gioco e i requisiti dei campi di allenamento sono stati abbassati al fine di ridurre i costi a carico delle Federazioni nazionali; gli impegni dei giocatori prima delle sfide di Davis saranno ridotti ad uno solo, che comprenderà il sorteggio, la conferenza stampa post-sorteggio e la cena ufficiale.