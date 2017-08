R. Ceca: Zarco davanti nelle 1/e libere

ROMA, 4 AGO - Johann Zarco su Yamaha ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, classe MotoGp: in 2'05"201, il francese ha preceduto di appena 39 millesimi lo spagnolo campione del mondo Marc Marquez, su Honda, e di 120 il connazionale Jorge Lorenzo, su Ducati. Quinto tempo (+0"511) per Valentino Rossi, su Yamaha, alle spalle dell'altro spagnolo della Honda Dani Pedrosa (4/o, +0"245). La seconda fila virtuale è completata dal compagno di squadra di Rossi, Maverick Vinales (6/o, +0"644). A seguire nella top 10, Danilo Petrucci su Ducati (7/o, +0"685), Hector Barbera su Ducati (8/o, +0"695), Aleix Espargaro su Aprilia (9/o, +0"721) e Jonas Folger su Yamaha (10/o, +0"783). Sul circuito di Brno, l'intera sessione si è svolta sul bagnato, ma fortunatamente non si sono avuti incidenti, se si eccettua un fuoripista senza conseguenze di Andrea Iannone (Suzuki) alla curva 10.