Golf: Wgc, il belga Pieters al comando

ROMA, 4 AGO - Francesco Molinari e Renato Paratore sono al 33/o posto con 71 (+1) colpi nel Wgc-Bridgestone Invitational, terzo dei quattro tornei stagionali del World Golf Championships, il minitour mondiale le cui gare sono nel calendario di tutti i circuiti più importanti. Al South Course (par 70) del Firestone Cc, ad Akron (Ohio, Usa), è in vetta con 65 (-5) il belga Thomas Pieters, seguito ad un colpo dallo scozzese Russell Knox (66, -4) e a due da Jordan Spieth, numero 2 del mondo, da Bubba Watson, Kevin Kisner e Rory McIlroy, il nordirlandese che sembra sulla via del pieno recupero, oltre che dallo spagnolo Jon Rahm e dall'inglese Ross Fisher (67, -3). Subito dietro Dustin Johnson, leader del world ranking e campione uscente, nono con 68 (-2) insieme all'australiano Adam Scott. Pieters, 25enne di Geel, tre successi nel circuito, una presenza in Ryder Cup (2016) e quarto alle Olimpiadi, ha fissato lo score con cinque birdie senza bogey.