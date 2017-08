Neymar: il brasiliano in volo per Parigi

ROMA, 4 AGO - Neymar è in volo da Barcellona a Parigi dove, dalle 13:30 circa, è in programma la sua presentazione alla stampa come giocatore del Paris Saint-Germain. Evento che si terrà non, come ipotizzato in un primo momento, sulla terrazza fronte Torre Eiffel del Trocadero, bensì allo stadio Parco dei principi, casa del Psg. Non mancherà, ovviamente, il presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi. Tutto, dunque, è pronto per accogliere l'asso brasiliano che, secondo la prima pagina del quotidiano sportivo "L'Equipe" in edicola oggi, è già incoronato "re a Parigi".