Rugby: a Singapore match Italia-Scozia

ROMA, 7 APR - - Archiviato il 6 Nazioni 2017, la nazionale italiana di rugby guarda alla prossima finestra internazionale che, nel mese di giugno, porterà gli azzurri di Conor O'Shea a sfidare in trasferta le Fiji il 17 giugno a Suva e i due volte Campioni del Mondo dell'Australia il 24 giugno a Brisbane. Il doppio impegno nel Pacifico del Sud sarà preceduto il 10 giugno da una tappa sul filo dell'equatore, con il primo test-match di prima fascia mai disputato al National Stadium di Singapore: sarà quello tra l'Italia e la Scozia. Gli azzurri si raduneranno a Roma alla fine di maggio, per poi volare nella Lion City l'1 giugno in preparazione al 28/o scontro diretto con gli Highlanders, reduci da un 6 Nazioni chiuso al quarto posto ma con tre vittorie all'attivo. Da Singapore l'Italrugby volerà poi a Suva per l'undicesima sfida contro i "Flying Fijians", mentre il test-match conclusivo del tou vedrà gli azzurri tornare a Brisbane a 23 anni dalla loro ultima apparizione nella principale città del Queensland.