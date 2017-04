F1 Cina: nebbia e sicurezza, il venerdì è sprecato

ROMA - Un venerdì inutile. La nebbia mista all'abbondante smog, cui poi si è aggiunta una fitta pioggerellina, hanno mandato di traverso ai piloti della Formula 1 le prime due sessioni delle libere sulla pista di Shanghai. Sabato il tempo dovrebbe migliorare, ma domenica è prevista altra pioggia. E prima delle qualifiche resta solo un sessione per mettere a punto le vetture. A preoccupare la direzione di gara i bassi banchi che avrebbero complicato l'impiego dell'elicottero di soccorso. Non al decollo dal circuito, dove gli spazi aperti non mancano, ma al momento di posarsi. "L'elicottero non potrebbe atterrare all'ospedale, nel centro di Shanghai" ha spiegato il direttore di gara della Fia, Charlie Whiting, mentre il via della prima sessione veniva ritardato di 40 minuti e la seconda cancellata del tutto. Nella calma piatta, allo spettacolo ha provveduto Lewis Hamilton. Accolto dal boato del pubblico quando è finalmente uscito dal box Mercedes. Non per lanciarsi in pista, ma per lanciare cappellini firmati sulle tribune del rettilineo e filmare con l'inseparabile cellulare i tifosi in delirio. Materiale fresco, ottimo per alimentare i social di cui il pilota britannico è appassionato utilizzatore. Nei 20 minuti a disposizione, sono stati 14 i piloti usciti dai box per ottenere un riscontro cronometrico. Il più veloce è risultato Max Verstappen (Red Bull) in 1'50"491 con gomme intermedie, ennesima conferma di quanto il pilota di passaporto olandese si trovi a proprio agio con condizioni meteo critiche. Nonostante l'asfalto freddo e umido, Verstappen è stato sette secondi più veloce del tempo registrato a parità di mescola nelle FP3 dello scorso anno in Cina, quando il pneumatico Pirelli era stato utilizzato in condizioni simili. Al secondo e terzo posto le Williams di Felipe Massa e Lance Stroll (con distacchi di 1"595 e 2"016). Quarta la Toro Rosso di Carlos Sainz (+2"349). Nessun tempo per le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, autori rispettivamente di due ed un giro, mentre la Mercedes di Valtteri Bottas ha ottenuto il nono, crono, staccata di oltre 4 secondi dal migliore. Diversi piloti hanno accusato problemi di tenuta, con Magnussen e Grosjean (Haas) nella ghiaia alla curva 9 e Hulkenberg (Renault) fuori pista alla 3.