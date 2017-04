Roma: Salah "Dobbiamo vincere 8 partite"

ROMA, 7 APR - "Dobbiamo vincere le otto partite che restano": a lanciare la volata per la Roma in questo finale di stagione è Mohamed Salah a due giorni dall'impegno al Dall'Ara contro il Bologna. "Non è facile ripartite dopo il derby - confessa l'egiziano a Sky Sport24 - ma questo è il calcio, dobbiamo voltare pagina e fare meglio". "Cosa è mancato per superare partite decisive come quelle con Porto, Lione o Lazio? Niente, abbiamo vinto tante partite, forse c'è stata un po' di stanchezza ma in definitiva abbiamo perso fuori casa col Lione e vinto al ritorno, uguale con la Lazio. Detto questo, dobbiamo fare meglio" ribadisce l'esterno, che con Dzeko forma una coppia da 47 gol: "Abbiamo fatto un buon lavoro e segnato tanto, ma dobbiamo fare di più". A cominciare da Bologna dove mancherà Emerson che soffre di una tendinite: "Domenica non sarà semplice perché giochiamo in trasferta, ma ci sono sei punti di distanza dalla Juventus ora e dobbiamo fare sempre meglio e crederci".