Rugby: per le Zebre ci sono i Dragons

PARMA, 7 APR - Tornano in campo le Zebre Rugby che domani a Parma giocano contro i gallesi del Newport Dragons, al momento decimi nella classifica del Pro12. Biagi e compagni sono reduci dal successo di sabato scorso contro gli irlandesi del Connacht, campioni in carica. A quattro turni dalla fine le Zebre inseguono il Benetton Treviso, che è a +2, mentre sono 7e le lunghezze di vantaggio dei Dragons, sconfitti nelle ultime due uscite allo Stadio Lanfranchi. Le due squadre si sono affrontate in stagione nella gara di andata a Newport lo scorso Settembre, coi gallesi a superare le Zebre per 11-6. Rispetto al successo di sabato scorso sul Connacht sono solo due i cambi nel XV iniziale della franchigia di base a Parma che ritrova il flanker Meyer, ristabilito dal suo infortunio, mentre l'altra novità è quella di Padovani che partirà titolare ad estremo.