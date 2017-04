Coppa Italia, Pjanic salta la finale

ROMA, 7 APR - Niente finale di Coppa Italia per Miralem Pjanic, ammonito mercoledì sera al San Paolo e squalificato per un turno dal giudice sportivo, visto era era sotto diffida. Una giornata di stop anche per Amadou Diawara (Napoli). Il club partenopeo è stato multato di 35.00 euro e diffidato a titolo di responsabilità oggettiva per non aver impedito l'ingresso sul terreno di giuoco di un proprio sostenitore che causava la sospensione della gara di circa 40 secondi; per avere inoltre i suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica piene d'acqua in direzione di arbitri e giocatori mentre rientravano negli spogliatoi, "una delle quali colpiva al petto un calciatore della squadra avversaria" e per avere rivolto all'arbitro cori offensivi.