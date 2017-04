Golf: ad Augusta Hoffman in testa

ROMA, 7 APR - Dopo la prima giornata Charley Hoffman è al comando dell'81/o Masters Tournament, primo major stagionale di golf in corso all'Augusta National (par 72), ad Augusta (Georgia). Francesco Molinari ha concluso 75/o, con 78 (+6). Con un gran 65 (-7), il 40enne di San Diego precede di quattro colpi William McGirt (69, -3) e di cinque l'inglese Lee Westwood (70, -2). Al quarto posto con 71 (-1) Phil Mickelson, Russell Henley, Kevin Chappell, Jason Dufner, lo spagnolo Sergio Garcia e gli inglesi Justin Rose, Matthew Fitzpatrick e Andy Sullivan. E' 12/o con 72 (par) il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale e il più alto nel ranking. Molinari ha iniziato molto male con due bogey (errori con il putter) e un doppio bogey sulle prime quattro buche che sono stati determinanti per lo score. Sono seguiti due birdie e due bogey prima del doppio bogey alla buca 16, in cui ha subito una penalità.