F1: Cina, pioggia tormenta le libere

ROMA, 7 APR - Una pioggerellina insistente e la nebbia sono state per ora le uniche protagoniste delle libere del Gp di Cina di Formula 1, in programma domenica. Sul circuito di Shanghai il maltempo ha costretto la gran parte dei piloti a rimanere nei box durante la prima sessione. Il più veloce è stato Max Verstappen con la Red Bull (1'50"491). Entrambe le Ferrari - con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen - così come la Mercedes di Lewis Hamilton, non hanno avuto il tempo di rispondere all'olandese, causa il taglio della sessione, il cui inizio è stato ritardato di 40 minuti per motivi di sicurezza. In caso di incidente la nebbia avrebbe infatti ostacolato il decollo dell'elicottero del soccorso.