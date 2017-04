Boxe: Wsb, Italia Thunder in Marocco

ROMA, 6 APR - La penultima giornata del gruppo Euro-Africano delle World Series of Boxing prevede una trasferta importante per l'Italia Thunder, che domani può blindare il terzo posto o alimentare le speranze di rimonta degli Atlas Lions. Il team marocchino, in cerca di rivincita dopo la sconfitta della seconda giornata a Roma, avrà la spinta del pubblico e si presenta alla sfida con soli 2 punti: uno conquistato in Italia e l'altro nella trasferta francese contro i Fighting Roosters). Le speranze di qualificazione sono ridotte al lumicino, ma non è una trasferta facile per il team azzurro. A rappresentare l'Italia Thunder ad Oujda ci saranno: Federico Serra (49 kg); Riccardo d'Andrea (56 kg); l'esordiente Sebastian Mendizabal (64 kg); Raffaele Munno (75 kg); Kristiyan Stefanov Dimitrov (91 kg), anche lui al debutto. I marocchini schiereranno: Said Bounkoult (49 kg); Redouane Khachfen (56 kg); Youness Baati (64 kg); Dmytro Mytrofanov (75 kg); Abdeljalil Abouhamda (91).