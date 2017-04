Handanovic, tutti abbiamo dei doveri

MILANO, 6 APR - Ognuno è fatto a modo suo e sente a modo suo la partita. Io cerco di non interferire nei momenti pre partita con i compagni. Tutti abbiamo dei doveri, dobbiamo sempre crescere: in allenamento non devono esserci atteggiamenti sbagliati, altrimenti si portano in partita. Qualcuno sente poco le partite, qualcuno di più". Il portiere dell'Inter Samir Handanovic si racconta a Inter Channel. Un leader silenzioso che vuole continuare a giocare a lungo: "In futuro non mi piacerebbe fare il preparatore, preferirei il ruolo di allenatore. Ma è una cosa a cui ancora non penso, l'obiettivo è giocare fino a 40 anni".