Taekwondo:Europei U.21,Italia 2 medaglie

SOFIA, 6 APR - Comincia bene l'avventura della nazionale italiana Under 21 di Taekwondo agli Europei che si disputano a Sofia: arrivano subito due medaglie. A conquistarle sono stati il pugliese Vito Dell'Aquila, oro nella categoria -54 kg. dopo il successo in finale per 12-6 sul turco Dagdelen, e la marchigiana Sarah Al Halwani, argento nella categoria -46 kg. dopo la sconfitta (9-6) contro la francese Randrianisa. Gli altri due azzurri in gara, Gabriele Caulo (-58 kg) e Martina Corelli (-46 kg) si sono fermati rispettivamente ai quarti e agli ottavi di finale. Altri 8 azzurri saranno impegnati nei prossimi giorni.