Atalanta, ecco 3/o tempo solidarietà

BERGAMO, 6 APR - Un terzo tempo nel piazzale dello stadio "Atleti Azzurri d'Italia", fra intrattenimento musicale della M. Street Band e testimonial come Antonio Rossi, Costantino Rocca ed Emiliano Mondonico, all'insegna della solidarietà e della promozione di iniziative di carattere culturale, artistico e sportivo dedicate agli adolescenti. Dal fischio finale dell'anticipo di campionato del sabato contro il Sassuolo fin dopo le dieci di sera, l'Atalanta si stringe alla onlus "La passione di Yara", nata nel maggio di due anni fa in memoria di Yara Gambirasio, la ginnasta tredicenne di Brembate Sopra sequestrata e uccisa il 26 novembre del 2010. Tutto avrà comunque inizio in campo, prima della partita, coi giocatori accompagnati dai bambini con la maglia dell'associazione addosso. "Bergamo e l'Atalanta abbracciano la passione", questo il nome dell'iniziativa: La nostra intenzione è stabilire un contatto fisico ed emotivo fra Bergamo, che vogliamo capofila della proposta sul territorio nazionale, l'Atalanta e la solidarietà.