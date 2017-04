Nuoto: Assoluti, sugli 800 vince Detti

RICCIONE, 6 APR - Gabriele Detti batte Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, e la copertina della terza giornata degli assoluti primaverili di nuoto va a Matteo Restivo. A Riccione i pass individuali per i Mondiali salgono a 14 con Ilaria Bianchi che vince i 100 ad un centesimo dal tempo limite iridato, ma quanto basta per la staffetta mista. La gara più attesa, gli 800 sl, è firmata da Detti che in 7'41"64, secondo tempo europeo all time e mondiale stagionale, batte Paltrinieri (7'48"89). "E' una lotta costante - sorride Detti - Gli ultimi 200 metri non finivano mai. La sfida è rimanda ai prossimi mesi: Gregorio non era al top dopo la 10 chilometri di fondo ad Eilat in coppa del mondo". La sorpresa è Matteo Restivo, che nuota con la Fiorentina e studia medicina con specializzazione in cardiologia. Nei 200 dorso fa tripletta: conquista il primo titolo in carriera, stabilisce il record italiano in 1'56"55 (cancellato il precedente di Damiano Lestingi, 1'56"51) e si qualifica ai Mondiali di Budapest.