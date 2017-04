Frongia al Flaminio: degrado ma rivivrà

ROMA, 6 APR - "Il capolavoro ancora c'è, coperto da detriti e incuria e violentato anche dagli ultimi lavori. Ora sarà ancora più oneroso intervenire. Il percorso è già avviato e attendiamo giugno, luglio per l'esito del bando". Lo ha detto l'assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia dopo un sopralluogo allo Stadio Flaminio e riferendosi al bando della Getty Foundation per ottenere i finanziamenti per l'impianto. "Parallelamente siamo attivati per ricevere molti progetti, alcuni dei quali sono interessanti, sia da soggetti pubblici sia da privati. Ci sarà un tavolo dove confrontarsi. Di questi l'unico progetto pubblico è quello della polisportiva Lazio, gli altri chiedono di rimanere riservati. Ho sentito varie volte Lotito che ha confermato il suo non interesse per questa struttura", ha aggiunto l'assessore dopo la visita all'impianto. Per Frongia il Flaminio "deve rimanere a principale vocazione sportiva ma non possiamo non prevedere un'area con vocazione culturale vista la collocazione" accanto all'Auditorium.