Davis: Lorenzi-Darcis apre Belgio-Italia

ROMA, 6 APR - Saranno Paolo Lorenzi e Steve Darcis ad aprire, domani a Charleroi, la sfida di quarti di finale di Coppa Davis tra Belgio e Italia. Lo ha stabilito il sorteggio svoltosi nella sede del confronto, lo Spiroudome, lo stesso dove l'Italia femminile di Fed Cup conquistò nel 2006 il primo titolo mondiale. Nel secondo singolare, scenderanno in campo Andreas Seppi e David Goffin. Sabato in programma il doppio tra le coppie Simone Bolelli/Alessandro Giannessi e Ruben Bemelmans/Joris De Loore. Domenica gli ultimi due singolari: Lorenzi-Goffin e Seppi-Darcis. La squadra italiana si presenta in Belgio senza Fabio Fognini, il cui forfait per problemi fisici era stato annunciato ieri dal capitano azzurro, Corrado Barazzutti. Al suo posto è schierato Alessandro Giannessi.