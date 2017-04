Gp Cina: fiducia Kimi, solido lavoro team

ROMA, 6 APR - "A Melbourne abbiamo imparato molte cose, le abbiamo capite però troppo tardi. Rispetto agli ultimi anni non è un disastro. Il team ha fatto un lavoro molto solido. Abbiamo portato molti punti": è fiducioso e carico il pilota della Ferrari Kimi Raikkonen della conferenza stampa alla vigilia delle prove libere per il gran premio di Cina che si corre sul circuito di Shangai domenica. "Non so chi sarà migliore perché non abbiamo fatto neanche un giro su questo circuito, ha aggiunto il finlandese. Ho un buon feeling sulla nuova auto, ma domenica avremo idee più chiare". Raikkonen si sofferma anche sulle nuove monoposto: "sono auto molto più difficili da guidare rispetto a quelle degli anni 2000. Finora abbiamo potuto spingere di più ma dobbiamo abituarci di più, fare più gare. Al primo test c'è l'effetto sorpresa, poi quando inizi la stagione è diverso...".