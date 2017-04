A Pesaro tappa cdm ginnastica ritmica

ROMA, 6 APR - Al via domani a Pesaro la tappa italiana del torneo di coppa del mondo di ginnastica ritmica. In pedana all'Adriatic Arena 200 atlete provenienti da 33 paesi. Sei le azzurre impegnate della prova a squadre: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Beatrice Tornatore, Anna Basta e Martina Santandrea. L'edizione 2016 vide trionfare le Farfalle azzurre sia nel concorso generale sia nelle due finali di specialità. La Squadra azzurra seppur rinnovata rispetto a quella protagonista ai Giochi di Rio, ha dato già prova di avere grandi potenzialità nelle primme uscite internazionali (oro e 2 argenti al Grand Prix di Thiais a marzo). Per il concorso individuale, due le ginnaste scelte per rappresentare i colori azzurri: Veronica Bertolini quattro volte campionessa italiana assoluta - che a Pesaro proverà a migliorare la sua ottava posizione nel concorso generale e il quarto posto alle clavette dello scorso anno - e Alexandra Agiurgiuculese, argento nelle finali di specialità a palla e clavette.