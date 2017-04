F1, in Cina corre anche Giovinazzi

ROMA, 6 APR - "Fare un punto nel gp di Cina cambierebbe la mia carriera": così Antonio Giovinazzi, il pilota italiano che ha esordito da riserva al gp d'Australia sulla Sauber (al posto dell'indisposto Verleihn), che sarà in pista anche nel gran premio di Cina in programma domenica. "Guidare in F1 è stato un sogno che avevo fin da ragazzo. Mi hanno chiamato tardi, ma mi sono goduto ogni sessione. Non dimenticherò mai questa esperienza". Il gp di Cina: "sarà un weekend totalmente diverso. Potrebbe esserci del bagnato. Fare un'esperienza sulla pista bagnata sarà difficile, ma farò del mio meglio". Quanto al suo futuro, il 23enne pilota pugliese resta con i piedi per terra: "sono il terzo pilota della Ferrari. In Cina potrò guidare nuovamente, e avrò più tempo per prepararmi alla gara. Devo fare molta esperienza, ma quest'anno è molto presto per pensare alla prossima stagione".