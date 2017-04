F1, Cina, Vettel "Mercedes favorita"

ROMA, 6 APR - "Credo che la Mercedes debba essere considerata ancora favorita. Prendiamo una gara per volta. Sappiamo di avere un bel pacchetto che ci mette in una buona posizione": lo ha detto il pilota della Ferrari Sebastian Vettel durante la conferenza stampa alla vigilia delle prove libere per il gran premio di Cina in programma domenica a Shangai. Il pilota della rossa ha aggiunto "spero di restituire ancora qualcosa a chi lavora in fabbrica fino a tarda notte per migliorare l'auto".