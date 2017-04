Vettel e la vettura più veloce mai avuta

ROMA, 6 APR - "Il GP di Cina è sempre pieno di sorprese. Ricordo il GP del 2007 con la Toro Rosso: partii 18° e arrivai 4°. E' una pista con condizioni davvero imprevedibili. Impossibile fare previsioni": così Sebastian Vettel, in vista del gran premio di Cina in programma domenica prossima sul circuito di Shangai. Il pilota ha sottolineato che le rosse "sono molto più veloci. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo molto più carburante in serbatoio. Le gomme durano più a lungo e le macchine sono più pesanti. Se guardiamo la velocità sono le vetture molto più veloci che abbiamo mai avuto".