Vettel fiducioso in vista del Gp di Cina

ROMA, 6 APR - "La vittoria in Australia ha significato molto per il team. E' stata una giornata molto speciale, i tifosi a Melbourne ci hanno regalato una giornata incredibile. Anche per chi è rimasto in Italia è stato grandioso avere una piccola ricompensa per il tantissimo lavoro in inverno. E' solo la prima gara ma è il miglior modo per cominciare": così il pilota della Ferrari Sebastian Vettel nella conferenza stampa dopo il suo arrivo a Shangai in vista del gran premio di Cina di F1 che si corre domenica. Vettel salva la stagione passata: "non è stata così negativa, ci sono state tante gare in cui non è girata per il verso giusto, ricordo un anno migliore di ciò che viene descritto. Molte cose però sono cambiate rispetto all'anno scorso, il team è cresciuto, ci sentiamo più a nostro agio. Il lavoro sta procedendo nel modo migliore. Speriamo di poter manifestare questa tendenza positiva in pista".