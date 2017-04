City Ko, Chelsea e Conte verso titolo

LONDRA, 5 APR - Turno infrasettimanale in Premier League favorevole ad Antonio Conte ed al suo Chelsea, ormai in vista del titolo. I Blues hanno battuto 2-1 il City nella partita clou della 30/a giornata, tenendo sette punti di distanza il Tottenham che negli ultimi minuti è riuscito a evitare la sconfitta a Swansea, imponendosi 3-1. Sempre in zona Cesarini il Liverpool si è fatto raggiungere sul 2-2 dal Bournemouth e scivola a -12 dalla vetta. Il City invece è staccato di ben 14 punti, e deve guardare il proprio posto nei preliminari di Champions dal ritorno dell'Arsenal, vittorioso 3-0 nel derby londinese contro il West Ham. La partita più attesa della serata, la sfida tra Conte e Guardiola, si è decisa nel primo tempo. Al vantaggio di Hazard al 10' ha risposto il Kun Aguero al 26'. Il belga nove minuti dopo ha siglato il 2-1 su rigore, anche se è stato fortunato a trovarsi tra i piedi la palla respinta da Caballero sul tiro dal dischetto.