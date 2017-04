Allegri, terza finale di Coppa? Bene...

ROMA, 5 APR - "E' importante aver centrato la terza finale di Coppa Italia consecutiva. Abbiamo ottenuto un bel risultato, e giocato molto bene rispetto a domenica scorsa. Ora la grande sfida è cercare di vincere tutte le tre competizioni che ci vedono ancora impegnate e per farlo dobbiamo anche battere il Barcellona". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. "L'incidente che ha portato al 2-2 può capitare, poi abbiano cercato di gestire anche se eravamo stanchi - ha proseguito il tecnico livornese -, ma si sa che le partite non sono mai finite. Però dopo il 3-2 abbiamo rischiato poco o niente. Higuain? Sta bene, è in condizione e lucido sottoporta".