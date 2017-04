Assoluti nuoto: ancora bene Martinenghi

ROMA, 5 APR - I campionati italiani assoluti primaverili di nuoto proseguono a Riccione all'insegna di tempi di rilievo internazionali, con già undici pass conquistati per i Mondiali. Nicolò Martinenghi dopo i 50 stacca il pass iridato anche nei 100. Federica Pellegrini e Silvia Di Pietro che ingaggiano una sfida all'ultima bracciata nei 100sl e prenotano per loro e per la staffetta la carta d'imbarco. Piero Codia e Federico Turrini si confermano nei 100 farfalla e 400 misti, mentre Gabriele Detti chiude la giornata lanciando la staffetta 4x200 stile libero dell'Esercito nuotando la prima frazione con il quarto tempo italiano all time di 1'46"64 (52"74 al passaggio dei 100 metri), nonché migliore prestazione mondiale stagionale e secondo tempo italiano in tessuto.