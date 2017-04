Pallavolo: Champions donne, Modena fuori

MOSCA, 5 APR - La LiuJo Nordmeccanica Modena dice addio alla Champions League donne di pallavolo a un passo dalla Final Four di Treviso. Le bianconere di coach Gaspari sono state sconfitte a Mosca dalla Dinamo per 3-0 (25-20, 25-19, 25-21), ma pesa anche il risultato del match di andata, vinto a Modena dalla formazione russa. La Dinamo Mosca passa quindi alla fase finale del tabellone europeo e, al PalaVerde di Villorba, dovrà vedersela in semifinale contro le padrone di casa dell'Imoco Conegliano. Sempre sabato 22 aprile è in programma l'altra semifinale di Champions League, il derby di Istanbul tra il Vakifbank di Giovanni Guidetti e l'Eczacibasi VitrA di Massimo Barbolini.