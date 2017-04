Ciclismo: Viviani 2/o nella Scheldeprijs

SCHOTEN (BELGIO), 5 APR - Il tedesco Marcel Kittel, della Quick Step, ha vinto allo sprint la 105/a edizione della Scheldeprijs, classica per velocisti che si svolge in Belgio tra il giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix (in programma domenica). Al secondo posto si è piazzato l'olimpionico di Rio Elia Viviani (Team Sky), terzo il francese Nacer Bouhanni (Cofidis). Protagonista della gara è stato, per lunghi tratti, il 36enne ex campione del mondo Tom Boonen, all'ultima corsa in patria prima del ritiro dell'attività agonistica, che avverrà domenica al termine della Parigi-Roubaix. Durante la corsa Boonen è stato più volte incitato e applaudito dai tanti tifosi presenti lungo il percorso. "Non dimenticherò mai questo giorno - ha poi detto Boonen - e sono commosso per le manifestazioni di affetto ricevute dai tifosi. Non avrei mai pensato di vivere un momento simile e voglio ringraziare gli organizzatori per aver deciso che la partenza fosse data da Mol, la mia città natale. Tutto è stato indimenticabile".