Pancalli, Cip è ente pubblico

ROMA, 5 APR - Il Comitato italiano paralimpico è stato riconosciuto come Ente pubblico. Lo rende noto il presidente del Cip, Luca Pancalli, informando che e' stato pubblicato oggi, sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto legislativo n.43 del 27 febbraio 2017 che riguarda la 'riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto del 2015, n. 124'". "Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si conclude l'iter di un provvedimento che dà una nuova prospettiva al movimento paralimpico italiano - afferma il presidente Pancalli -. In questo modo si riconosce la funzione di pubblica utilità dello sport per le persone disabili. Oggi si chiude un percorso ma si apre una nuova strada. Un obiettivo raggiunto grazie anche all'impegno del Governo e del Parlamento che hanno mostrato, in questi anni, grande interesse e apprezzamento nei confronti del lavoro che abbiamo svolto".