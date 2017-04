Ryder Cup: Fig-Infront "a giorni firma

ROMA, 5 APR - Verra' posta la prossima settimana la firma dell'accordo, prevista per oggi, tra Infront Sports&Media e la Federazione italiana golf (Fig) relativo al progetto Ryder Cup 2022. Lo annuncia la Federgolf in una nota in cui si spiega che "questa mattina a Milano si sono incontrati il president&ceo Infront Sports&Media, Philppe Blatter, il Ceo di Infront Italy, Luigi De Siervo, e il direttore generale del progetto Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali, si sono incontrati presso gli uffici di Infront a Milano per mettere a punto gli ultimi dettagli. "L'accordo - fa sapere la Fig - verrà siglato la prossima settimana e presentato in una conferenza stampa in fase di definizione, durante la quale saranno fornite tutte le informazioni in merito alla collaborazione".